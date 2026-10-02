Позиция России по украинскому урегулированию справедлива и обоснованна. Так считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению американского эксперта, Европа совершает стратегическую ошибку, отказываясь признавать этот подход. Сакс напомнил классическую формулу Клаузевица: война — продолжение политики другими средствами. Конфликт на Украине, подчеркнул он, имеет глубокие политические корни и не вспыхнул на пустом месте. Версию о том, что причиной стали «фантазии Путина о восстановлении империи», профессор отверг прямо. Ничего подобного, по его словам, не было.

Главная проблема, считает Сакс — нежелание европейских лидеров видеть реальные противоречия, которые нужно решать за столом переговоров. Именно это мешает нормализации. Так что голос с Запада, признающий обоснованность российской позиции, звучит все громче. И это сигнал: даже в США есть те, кто готов смотреть на конфликт трезво, без идеологических шор.

Ранее стало известно, что евродепутат Картайзер заявил, что изоляция России не может продолжаться.