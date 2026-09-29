Импичмент Санду: политолог рассказал, почему оппозиция объединилась против президента

В Молдавии разгорается политический скандал: группа депутатов парламента инициировала процедуру импичмента в отношении президента Майи Санду. Как сообщил экс-премьер-министр Ион Кику, представляющий одну из оппозиционных сил, парламентарии намерены привлечь главу государства к ответственности сразу по трем направлениям — политическому, экономическому и юридическому. Эта новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в информационном поле, однако эксперты предупреждают: говорить о скорой отставке Санду пока преждевременно.

Политолог Максим Бардин в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, почему же оппозиция решилась на такой шаг. К действующей власти в Молдове накопилось множество претензий. Помимо провалов в экономике, речь идет о политических репрессиях против оппонентов, закрытии неугодных СМИ под надуманными предлогами и изменениях избирательного законодательства. Особую остроту эти вопросы приобретают накануне выборов Башкана и депутатов Народного Собрания Гагаузии. Инициативу поддержали социалисты экс-президента Игоря Додона, коммунисты Владимира Воронина, депутаты от партии «Демократия дома» Василия Костюка и представители движения «Альтернатива». Партия «Развития и объединения Молдовы» Иона Кику, имеющая в парламенте всего двух человек, также присоединилась к процессу. В общей сложности за запуск процедуры проголосовало 46 парламентариев.

По его словам, все же для реального запуска импичмента этого недостаточно. Правящая партия «Действие и солидарность» располагает 55 мандатами, а для принятия решения необходимо две трети голосов — 67 депутатов. Таким образом, сторонники Санду без труда отклонят инициативу. Офис президента уже отреагировал на происходящее, сохраняя видимость спокойствия: «Президент Майя Санду завоевала доверие более 930 тыс. граждан, чтобы поддерживать мир и безопасность в Молдове и обеспечивать европейское направление развития. Она продолжит выполнять свой мандат, защищая конституционный порядок, демократию и свободу для всех».

Тем не менее, по мнению эксперта, было бы ошибкой считать, что оппозиция тратит время впустую. Парламентарии поднимают вопросы, на которые рано или поздно Майе Санду и ее партии придется отвечать. Пока же расклад сил в парламенте таков, что отставка президента остается маловероятной, но политическое напряжение в стране продолжает нарастать.

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