Выборы и СВО: политтехнолог рассказал, почему они стали уникальными

Прошедшие выборы в Государственную думу оказались беспрецедентными по своей сути: впервые в новейшей истории электоральная кампания объединила внутреннюю и внешнюю повестку, а также напрямую затронула тему специальной военной операции. Об этом в эфире радио Sputnik заявил политтехнолог Марат Баширов.

По его оценке, голосование проходило в условиях повышенной тревожности и накопившейся усталости россиян от СВО. При этом, как отмечают социологи, в обществе сохраняется стремление к миру — но именно на тех условиях, которые предлагает Россия.

Баширов высказал мнение, что, если бы перед стартом голосования избирателей обратились с призывом поддержать «Единую Россию» ради скорейшего завершения СВО, партия могла бы получить порядка 80% голосов. Однако, по его словам, в этом не возникло необходимости. Политтехнолог подчеркнул уникальность сложившейся ситуации: традиционно думские выборы разворачиваются вокруг внутренних тем — социальных проблем, экономики, заработной платы, бытовых вопросов. На этот раз внутренняя и внешняя повестки переплелись, а тема спецоперации стала одним из ключевых триггеров кампании.

Как резюмировал эксперт, электорат ясно дал понять: завершение СВО на приемлемых для России условиях воспринимается как фундамент для последующего развития страны — и именно эта установка определила характер прошедших выборов.

Ранее сообщалось, что в ходе выборов в Госдуму исторические регионы РФ прошли путь Крыма 2016 года.