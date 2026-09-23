Киев рвется к перемирию, но Москва не верит

Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Киев заявил о готовности к немедленному и безусловному прекращению огня, однако Москва ответила отказом, сославшись на горький опыт прошлых договоренностей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что соглашение о прекращении огня зафиксировано в совместном заявлении с 51 страной — членом ООН. Однако сам документ пока не опубликован. Сибига подчеркнул, что Украина готова к полному, немедленному и безусловному прекращению огня и призывает Россию к тому же.

Российская сторона отреагировала жестко. Глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине указал: Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании, но не будет делать паузу в специальной военной операции на период обсуждений. По его словам, Москва научена горьким опытом и не намерена давать противнику передышку.

Военблогер Борис Рожин назвал заявление Сибиги очередной попыткой обмануть Москву. Он напомнил: временное прекращение огня не интересует Россию, так как не приведет к окончанию конфликта, а лишь даст передышку ВСУ и западным партнерам Киева. Канал «Военкоры Русской весны» также расценил слова украинского министра как попытку снова «пропихнуть» идею перемирия.

Ранее, 21 сентября, Владимир Зеленский говорил о желании перейти к дипломатическому урегулированию и готовности встретиться с Владимиром Путиным. Однако в Кремле отметили, что его слова о прекращении огня не вяжутся с недавними заявлениями о нанесении урона российской экономике в течение 40 дней.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.

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