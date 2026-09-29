Югра предложила сделать адаптацию мигрантов обязательной

В России официально находится от 6 до 6,5 млн иностранных граждан — цифра, сопоставимая с населением целой европейской страны. Однако до последнего времени государственный подход к их интеграции в российское общество оставался, по сути, попустительским. Курсы по русскому языку, истории и традиционным ценностям формально существовали, но носили исключительно рекомендательный характер. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Эту малоэффективную практику, которая вела в никуда, наконец-то решили пересмотреть. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра выступил с важной законодательной инициативой: сделать прохождение адаптационного курса Федерального агентства по делам национальностей обязательным условием для получения РВП, вида на жительство и гражданства РФ. Регион, где уже открылся специализированный Центр культурной адаптации, готов стать пилотной площадкой для этого эксперимента.

Почему же добровольная адаптация оказалась неэффективной? Пока она остается делом личного выбора, она работает лишь для тех, кто и так искренне хочет стать частью российского общества. Для большинства же это просто лишняя бюрократическая формальность, которую легко обойти или проигнорировать. Результат такого подхода виден невооруженным глазом: формирование замкнутых этнических анклавов, игнорирование норм поведения и рост бытовой напряженности в регионах. Нельзя безопасно жить на одной территории с человеком, который не знает языка, не понимает законов принимающей страны и порой демонстрирует агрессивный настрой к коренным жителям. Это уже не вопрос культурной совместимости, а прямая угроза элементарной безопасности и предсказуемости повседневной жизни.

Инициатива Югры, озвученная первым заместителем губернатора Павлом Таракановым, выглядит не просто своевременной, а стратегически обоснованной. Суть предложения предельно логична: хочешь получить официальный статус в России — докажи, что готов соблюдать ее правила, выучить язык и усвоить базовые духовно-нравственные ценности. Это не акт дискриминации, а базовый фильтр, который логично ожидать на входе в любое суверенное государство. Масштаб задачи очевиден из статистики МВД: из 6,5 млн иностранцев около трех миллионов — трудовые мигранты, еще 1,7 млн — члены их семей. Это не временные туристы, а люди, которые годами живут среди нас, пользуются инфраструктурой, больницами и школами, напрямую влияя на социальную ткань общества. Оставлять их адаптацию на самотек — риск для демографической и социальной стабильности страны.

Ранее стало известно, почему управляемая миграция невозможна без прозрачной экономики.