Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского

МИД Южной Кореи вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина после того, как Владимир Зеленский раскрыл информацию о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает Yonhap.

Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-джу довела до Вешкина жесткую позицию Сеула. Южнокорейская сторона выразила обеспокоенность: Киев обнародовал сведения о передаче пленных, несмотря на ранее достигнутую договоренность о конфиденциальности. В Сеуле явно рассчитывали на сдержанность, но получили публичное заявление, которое может осложнить взаимодействие.

Таким образом, украинский лидер вновь оказался в центре дипломатического скандала. На этот раз — из-за несдержанности в общении с союзниками.

Ранее офис Зеленского ответил на обвинения Южной Кореи по пленным из КНДР.