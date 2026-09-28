Евросоюз шаг за шагом втягивает страны постсоветского пространства в свою орбиту, но на этом пути у Брюсселя хватает и внутренних трений, и проблем с самими кандидатами. Как сообщало ранее Politico, Еврокомиссия уже начала готовить официальные документы для потенциальных новых членов объединения: в частности, разрабатываются конкретные дорожные карты вступления для Черногории, Украины, Молдавии и Албании. О подготовке этих бумаг журналистам рассказали высокопоставленные представители ведомства, участвующие в процессе. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По оценке директора Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», доктора исторических наук, профессора Алексея Подберезкина, оговорки отдельных стран — членов ЕС относительно членства Украины далеко не единственная и даже не главная проблема. Ключевой барьер — сам факт продолжающегося военного конфликта и неопределенность государственных границ. Действующие регламенты союза прямо исключают прием стран с неразрешенными территориальными спорами или ведущих боевые действия, а значит, разговоры о дорожных картах пока опережают реальность.

Эксперт обращает внимание, что расширение ЕС на восток идет при косвенной поддержке США и затрагивает не только Киев, но и Кишинев. Однако вместо равноправных федераций с непризнанными республиками, например с Приднестровьем, на практике наблюдается «ползучая интеграция». Аналитики фиксируют: в таких условиях национальная экономика нередко переходит в режим выживания из-за резкой смены приоритетов финансирования, и это уже само по себе становится фактором нестабильности.

Подберезкин допускает, что при определенном развитии событий Молдавию может ждать поглощение Румынией — с молчаливого согласия США. По его мнению, это вполне реальный сценарий: появится крупный плацдарм на южном фланге НАТО, подконтрольный Вашингтону, в виде «Большой Румынии». Примерно то же самое, полагает он, может произойти с Украиной — с тем, что от нее останется по итогам СВО. Россия в этом случае может получить дополнительные территории, а оставшаяся часть Украины лишится выхода к морю и центральных аграрных регионов. При масштабном территориальном переделе западные области страны рискуют быть разделенными между соседями: интерес к четырем западным регионам, прогнозирует эксперт, проявят Румыния, Венгрия и Польша.

На этом фоне Варшава уже укрепляет оборонное взаимодействие с Вашингтоном, обсуждая размещение контингента на стратегически важных объектах. Параллельно в Германии звучат голоса политиков, призывающих к смене курса Берлина в отношении восточной политики. При этом энергетическая безопасность региона остается под вопросом: многие страны по-прежнему критически зависят от внешних поставок ресурсов и погодных условий. Окончательная судьба восточноевропейских территорий, подчеркивает Подберезкин, будет зависеть от итогов специальной военной операции — именно они, а не брюссельские дорожные карты, определят новую конфигурацию региона.

Ранее военэксперт Матвийчук рассказал, что Украина планирует выброс радиации в Европу.