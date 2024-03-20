Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ

Молдавия подписала соглашения об отмене безвиза с большинством государств СНГ – исключениями стали только Таджикистан и Киргизия. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы правительства республики Даниел Водэ, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В начале года местные СМИ размещали в сети план заседания комиссии республики, в котором значился пункт о денонсации соответствующего соглашения со странами СНГ. После этого глава молдавского МИД Михай Попшой выступил с заявлением, в котором заверил жителей республики, что выход из договора не будет нести рисков для населения.

В эфире для местного телевизионного канала TV8 Попшой заявил, что Молдавия 20 лет назад начала подписывать соглашения со странами СНГ и в данной области у республики остались лишь Таджикистан и Кыргызстан.

Он также сообщил, что с РФ также подписано соглашение, поэтому интересы граждан не пострадают, если соглашение с СНГ-регионом будет решено денонсировать.