В украинской армии увеличилось число иностранных наемников на руководящих должностях. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

В ВСУ отмечается рост числа иностранных наемников, занимающих руководящие должности. Большинство из них — граждане США, Польши и Великобритании.

Эти иностранные военные преимущественно работают инструкторами или занимают командные позиции. Однако их эффективность остается низкой — они плохо организованы.

По данным источника, наемники приезжают в основном ради заработка. А если они не успевают вовремя покинуть зону боев, то часто гибнут.

