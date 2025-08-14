Наемники из США и Британии начали руководить украинскими войсками
В силовых структурах пояснили, почему наемники не задерживаются в рядах ВСУ
Фото: [unsplash.com]
В украинской армии увеличилось число иностранных наемников на руководящих должностях. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
В ВСУ отмечается рост числа иностранных наемников, занимающих руководящие должности. Большинство из них — граждане США, Польши и Великобритании.
Эти иностранные военные преимущественно работают инструкторами или занимают командные позиции. Однако их эффективность остается низкой — они плохо организованы.
По данным источника, наемники приезжают в основном ради заработка. А если они не успевают вовремя покинуть зону боев, то часто гибнут.
