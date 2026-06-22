Шаман из Ганы пообещал наложить проклятие на Гарри Кейна перед матчем ЧМ 23 июня

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что наложит проклятие на игрока сборной Англии Харри Кейна перед матчем чемпионата мира, сообщил РБК со ссылкой на Daily Star.

Как пояснил колдун, его задача — не причинить вред футболисту, а сделать так, чтобы он не сумел помочь своей команде в игре против Ганы. В 2014 году этот же шаман уже утверждал, что именно его магическое воздействие привело к травме Криштиану Роналду

«Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его, — заявил колдун. — Я не желаю ему серьезной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы это помогло Гане».

Бонсам, именующий себя «единственным истинным представителем африканского народа», заявляет, что источник его сверхъестественных способностей — святилище Кофи Оо Кофи. Оно находится в населенном пункте Афранчо, который расположен в ганийском регионе Ашанти.

Как поведал Бонсам, его избрал дух по имени Кофи-Оо-Кофи, который и передал ему магические возможности. Вокруг этого культового места сформировалось целое религиозное течение, где Бонсам исполняет функции верховного жреца. В его обязанности входит проведение обрядов, создание оберегов и духовное врачевание прихожан. На собственном интернет-ресурсе колдун описывает святилище как локацию, где можно обрести мощь, передать прошения, дать обеты и получить исцеление.

Еще в 2014 году Бонсам утверждал, что именно его колдовские ритуалы привели к повреждению коленного сустава Криштиану Роналду — это случилось перед встречей португальцев с ганцами на мировом первенстве в Бразилии. Тогда маг рассказывал, что приготовил особый зельеваренный состав из растительных компонентов и магических настоев, полученных от божеств, а затем поместил его вокруг портрета знаменитого футболиста.

«Эта травма никогда не будет вылечена врачами, они никогда не увидят, что ее вызывает, потому что это что-то духовное», — говорил колдун в 2014 году.

По данным СМИ, вопреки предсказаниям Бонсама, португальский нападающий сумел восстановиться к игре с африканской командой, появился на поле и отличился решающим голом, который принес его сборной победу со счетом 2:1. Теперь же в фокусе внимания ганского колдуна оказался Харри Кейн, оформивший два мяча в стартовой встрече англичан на мировом первенстве против хорватов (4:2).

Встреча второго тура группового этапа между сборными Англии и Ганы запланирована на вторник, 23 июня.

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