Журавли в небе над Балашихой: знак свыше или просто облака накануне Дня памяти?

Накануне Дня памяти и скорби жители Балашихи стали очевидцами необычного и глубоко символичного природного явления. В вечернем небе над городом появились облака, силуэты которых с удивительной точностью воспроизводили форму стаи летящих журавлей. Снимки этого атмосферного феномена мгновенно распространились в социальных сетях, вызвав мощный эмоциональный отклик у жителей Подмосковья, сообщил REGIONS.

Поразительное совпадение произошло вечером 21 июня — накануне памятной даты начала Великой Отечественной войны. Для многих горожан необычные облака стали зримым воплощением известного стихотворения Расула Гамзатова и песни «Журавли», которая уже давно превратилась в главный народный символ памяти о воинах, павших на полях сражений.

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», — со щемящей грустью цитировали классические строки пользователи в местных сообществах.

Несмотря на яркий эмоциональный и патриотический подтекст, у этого красивого природного явления имеется сугубо научное обоснование. Как пояснил синоптик Александр Ильин, в небе формируется подобный «рисунок» в результате действия определенных атмосферных механизмов.

«На кадрах запечатлены перисто-кучевые облака. Это особый тип облачных систем, сочетающий в себе свойства как перистых, так и кучевых облаков. Обычно они выглядят как тонкие, белые, пушистые хлопья или мелкие волны. Формируются они очень высоко в атмосфере — на высоте от 5 до 12 километров. Там царят низкие температуры, из-за чего влага мгновенно превращается в мельчайшие кристаллы льда, которые под воздействием сильных высотных ветров и складываются в такие витиеватые узоры», — пояснил эксперт.

Как отмечает метеоролог, возникновение на небосводе перисто-кучевых облаков нередко сигнализирует о скорой перемене погоды и перемещении воздушных потоков, хотя сами эти облачные образования осадков не приносят.

В этом конкретном случае появление «журавлей» ознаменовало окончание затяжных дождей, которых жители региона ждали с нетерпением. Синоптики прогнозируют возвращение в Московскую область настоящего июньского тепла. Циклон, принесший на днях грозы и похолодание, интенсивно смещается к востоку, уступая дорогу атлантическому антициклону.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья вместе с выпускниками школ региона возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.