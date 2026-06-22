Экономим на багаже: юрист раскрыл схему, как не доплачивать за лишние килограммы в аэропорту

Российские путешественники имеют полное право не доплачивать за превышение веса багажа сверх установленных авиаперевозчиком норм. Пассажиры, которые летят вдвоем или всей семьей, могут распределить между собой излишние килограммы. Юрист Александр Манько предупредил, что значение имеет три условия, сообщило интернет-издание «Абзац».

«По закону пассажиры одного рейса могут смело суммировать нормы багажа. Это действительно для всех авиакомпаний. Но чтобы фокус удался, нужны три условия», — рассказал эксперт.

Юрист пояснил, что избежать ненужных трат и не избавляться от личных вещей путешественники смогут, если купят авиабилеты на один рейс с включенной в стоимость нормой провоза багажа. Процедура регистрации должна проходить в одно время и на одной стойке. Кроме того, багаж всех пассажиров должен быть оформлен под единым номером бронирования.

«И главное! Ни один чемодан не может весить больше 30 килограммов. Это предельная норма, которую может поднять грузчик без вреда для своей поясницы. Все, что тяжелее, улетит уже не как багаж, а как груз по совсем другим тарифам», — добавил юрист.

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