Невероятный выигрыш остается невостребованным: неизвестный купил билет и стал мультимиллионером. Но приз так и не забрал

В Великобритании организаторы Национальной лотереи объявили розыск неизвестного победителя, который выиграл £12 млн (более 1,1 млрд рублей), но до сих пор не явился за призом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Счастливый билет был продан 6 июня в городе-графстве Ронта, Кинон, Тав, расположенном в Южном Уэльсе. Однако новоявленный мультимиллионер пока не обратился за деньгами. Старший советник по выигрышам National Lottery Энди Картер отметил, что это невероятный выигрыш для одного игрока и кто-то из обладателей билета даже не подозревает о сумме, способной изменить жизнь. В обращении к публике он призвал всех участников проверить свои билеты, чтобы выяснить, не являются ли они потенциальными победителями.

Советник добавил, что обладателем выигрышного билета может оказаться не только житель указанного региона, но и приезжий, который купил лотерейный билет во время визита и затем забыл его проверить. В дирекции лотереи напомнили, что у счастливчика есть время до 3 декабря, чтобы обналичить выигрыш. Если за этот период никто не объявится, деньги поступят в фонд поддержки национальных проектов, что предусмотрено правилами.

Это не первый случай в истории британских лотерей, когда крупный приз остается невостребованным долгое время. Однако сумма в £12 млн привлекает особое внимание. Местные СМИ уже начали кампанию по поиску победителя, публикуя напоминания о необходимости проверить старые билеты. Организаторы надеются, что счастливчик откликнется до истечения срока, ведь такие суммы выпадают редко. Телеканалы и газеты распространяют информацию в надежде, что новость дойдет до самого победителя, который, возможно, еще не знает о своей удаче. Владельцам билетов, купленным 6 июня в Ронта, Кинон, Тав, советуют внимательно перепроверить номера. Если победитель объявится, он станет одним из самых крупных выигравших в истории региона. В противном случае деньги будут направлены на благотворительные цели.

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