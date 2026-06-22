Дикая лиса в микрорайоне: в Балашихе хищное животное с поврежденной лапой напугало жителей

В микрорайоне Виноградники подмосковной Балашихи местные жители обнаружили на внутридворовой территории дикую лисицу с поврежденной конечностью. Находка разделила мнения горожан: одни считают, что раненому зверю необходимо помогать самостоятельно. Другие настаивают на том, что контакта с диким животным следует избегать. В ситуации разобрался REGIONS.

Хищница расположилась прямо вблизи припаркованных автомобилей. На видео, снятых очевидцами, отчетливо видно, что лиса заметно прихрамывает и старается не опираться на одну из лап.

Как сообщают свидетели происшествия, неравнодушные прохожие пытаются поймать животное, чтобы передать его ветеринарным врачам, а некоторые даже подкармливают обессилевшего зверя.

«Не приближайтесь к животному!» — призывает жителей ветеринар и зоолог Геннадий Злобин.

Специалист уверен, что самостоятельные попытки спасти, поймать или покормить дикую лису могут обернуться серьезными последствиями для здоровья человека.

«Лиса — это в первую очередь дикий хищник. Испытывая сильную боль от травмы и стресс от нахождения в шумном городе, она может повести себя непредсказуемо и атаковать человека при любой попытке приблизиться. Категорически запрещено пытаться поймать ее бытовыми сетками или коробками. Правильнее всего сразу вызвать профильные службы по номеру 112. Специалисты смогут безопасно изолировать животное и передать его на лечение ветеринарам», — пояснил эксперт.

Зоолог также пояснил, что случаи выхода диких животных к людям в последнее время фиксируются по всему Подмосковью. По его словам, это естественный процесс урбанизации дикой фауны — животные постепенно осваивают городские территории.

«Человек практически перестал охотиться на лисиц в окрестных лесах, из-за чего они начали беспрепятственно размножаться. Свою роль сыграла и умеренная зима — выживаемость молодняка оказалась очень высокой. Теперь разросшейся популяции не хватает привычной кормовой базы в лесах, и звери вынуждены осваивать городские территории, привлеченные легкой добычей в виде пищевых отходов у мусорных контейнеров», — отметил Злобин.

Специалист настоятельно рекомендует горожанам при случайной встрече с хищником неукоснительно следовать правилам безопасности: нельзя совершать резких телодвижений, пытаться зажать зверя в ограниченном пространстве и удерживать с ним зрительный контакт, поскольку пристальный взгляд воспринимается животным как вызов и способен спровоцировать агрессию. Оптимальная тактика — без лишней суеты отступить на безопасное расстояние.

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