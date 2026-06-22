Британский врач Элли Хэр развеяла мифы о ночных мучениях в зной: чтобы не просыпаться в луже пота и сохранить глубокий сон, нужно лечь «морской звездой» или на бок. Специалист по сну заявила, что эти простые позы улучшают циркуляцию воздуха и помогают телу остыть, а значит, фаза восстановления не пострадает даже в самую душную ночь. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Хэр, поза морской звезды — когда человек раскидывает руки и ноги в стороны, занимая максимум пространства, — работает как естественный радиатор. Она позволяет воздуху свободно обтекать тело, отводя лишнее тепло, и предотвращает перегрев, который обычно ворует до 30% глубокого сна. Если же вы не любите спать на спине, второй вариант — поза эмбриона или просто на боку: в этом положении тепловыделение идет через спину, и организм охлаждается быстрее, чем в позе «калачиком».

Доктор также дала простой, но критический совет: в течение дня надо пить достаточно воды — не лимонадов и пива, а чистой жидкости, чтобы ночью тело могло эффективно сбрасывать избыток тепла через потоотделение. Обезвоживание, по ее словам, делает терморегуляцию малоэффективной, и даже идеальная поза не спасет.

Эксперт предупреждает, что в жару многие инстинктивно сворачиваются в клубок, но это как раз ошибка: меньше площадь контакта с воздухом — больше духота. Она рекомендует не стесняться занимать место на кровати, а если у вас есть партнер, который ворочается, можно попробовать спать отдельно в особо жаркие ночи. Хэр также опровергает миф, что холодный душ перед сном помогает — он, наоборот, сужает сосуды и может вызвать ночной жар. Лучше теплая вода, чтобы организм плавно перешел в режим охлаждения.

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