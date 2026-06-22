В Истре прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии с участием нескольких машин

Городская прокуратура Истры взяла на контроль установление всех обстоятельств массового ДТП, которое произошло в районе деревни Давыдковское. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Днем 22 июня на 59-м километре трассы М‑9 «Балтия» грузовой автомобиль столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении. После этого столкнулись пять легковых автомобилей.

В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков. Кроме того, три человека получили травмы. В их числе — женщина, находившаяся за рулем одной из легковушек и два несовершеннолетних пассажира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.