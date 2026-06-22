Шесть детей за трое суток: испанские курорты стали смертельной ловушкой

Испанские курорты пережили кошмарные 72 часа: шестеро детей разных национальностей ушли из жизни в бассейнах и на пляжах Каталонии, Андалусии, Балеарских и Канарских островов. Об этом сообщает The Sun.

Первая трагедия случилась 20 июня на Лансароте — четырехлетняя британская девочка захлебнулась в отеле на курорте Плайя-Бланка. Спустя часы еще один четырехлетний британец упал в бассейн на вилле рядом с Коста-дель-Соль, а на Майорке трехлетний датчанин перестал подавать признаки жизни в воде. Все трое — малыши, которые не успели даже закричать.

Но самая страшная сцена развернулась на пляже Аррабасада в Таррагоне, где компания подростков зашла в море и не смогла выйти. 12-летний мальчик скончался на глазах у спасателей, а двое его 13-летних друзей были госпитализированы в критическом состоянии — врачи не смогли их спасти. Полиция уже расследует каждый инцидент, но очевидно одно: за короткий срок система спасения на воде дала сбой.

Кинтана заявил, что большинство этих смертей можно было предотвратить, если бы отели и пляжи обеспечили большее число спасателей и установили ограждения вокруг бассейнов.

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