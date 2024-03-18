Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

В ходе беседы саудит поздравил главу российского государства с победой на прошедших накануне в России выборах президента страны.

«В ходе телефонного разговора Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России», — говорится в сообщении.

Оба лидера договорились и дальше продолжать взаимовыгодное плодотворное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией, в числе прочего, в формате «ОПЕК плюс».

В свою очеред, Путин поздравил наследного принца и весь народ Саудовской Аравии с проходящим в эти дни священный месяцем Рамадан.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.