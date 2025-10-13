«Не узнал» прекрасную женщину: Трамп на саммите в Египте разыграл итальянского премьера

Дональд Трамп с юмором поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони на саммите в Египте, притворившись, что не узнает ее, что вызвало оживленную реакцию. Об этом сообщает ANSA.

В египетском Шарм-эш-Шейхе во время церемонии прибытия лидеров на саммит по Ближнему Востоку Дональд Трамп устроил небольшой спектакль. Увидев подходящую Джорджу Мелони, американский лидер театрально развел руками и с улыбкой поинтересовался, кто эта прекрасная женщина. Мелони, которая оказалась единственной женщиной-лидером на встрече, с пониманием отнеслась к шутке. Она подошла к Трампу, и политики обменялись рукопожатиями.

Саммит, посвященный урегулированию конфликта в секторе Газа, собрал более 20 глав государств. Его сопредседателями выступили принимающая сторона — президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — и Дональд Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп в Египте устроил Макрону затяжное рукопожатие.