Рукопожатие Трампа превратилось в испытание для Макрона на саммите в Египте

Дональд Трамп снова устроил испытание рукопожатием для иностранного лидера. На саммите в Египте американский президент около 30 секунд не отпускал руку своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, превратив формальный жест в демонстрацию силы. Об этом сообщает Life.ru.

В Шарм-эш-Шейхе на саммите по урегулированию в секторе Газа Дональд Трамп вновь продемонстрировал свою фирменную тактику «железного рукопожатия». Во время церемонии фотографирования он не просто поздоровался с Эмманюэлем Макроном, а уверенно захватил его руку и не отпускал почти полминуты.

Французский лидер, одетый в белое пальто, попытался освободиться, но Трамп продолжал удерживать его, улыбаясь в камеры. Позже президенты обменялись несколькими фразами, содержание которых осталось за кадром.

