Нейросеть сгенерировала «город будущего» по версии коммунистов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в соцсетях созданное нейросетью изображение с «городом будущего» при коммунистах.

По словам Зюганова, это будут «высокотехнологичные города с счастливым населением».

«Мы и сегодня можем воплотить все самые смелые мечты в жизнь. Мы можем вновь стать самыми умными, образованными, успешными и прогрессивными», – написал лидер коммунистов.

При этом Зюганов оговорился, что достичь такой идиллии можно будет только при социализме и поддержке КПРФ со стороны избирателей.