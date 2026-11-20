В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 20 ноября были сыграны 12 матчей регулярного чемпионата. Портал «Подмосковье сегодня» отмечает достижения российских хоккеистов в этот игровой день.

Центральный матч игрового дня

Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз» можно назвать центральной игрой дня. До начала встречи «Нефтяники» возглавляли турнирную таблицу Западной конференции (и вообще всего чемпионата), «Тампа» шла в числе лидеров на «Востоке».

Игра получилась довольно вязкой, без большого количества моментов. Счет был открыт только на 33-й минуте — в большинстве отличился защитник «Тампы» Джон Карлсон. А вот ко всем остальным голам приложили руку россияне.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

В третьем периоде «Тампа» увеличила преимущество. Вначале Илья Михеев резким щелчком добил в ворота отскочившую к нему шайбу (пятый гол в сезоне), затем Никита Кучеров реализовал выход один на один (девятая шайба в чемпионате) после отличного паса Джейка Генцела. «Эдмонтон» забросил шайбу престижа за 1:36 до конца. Ее ассистентами записаны Шакир Мухамадуллин и Василий Подколзин. Российский защитник набросил на ворота, а там после серии рикошетов шайба сорвала Андрею Василевского шатаут.

И все же российский вратарь «Тампы» был признан первой звездой дня. Василевский оборвал невероятную серию Коннора Макдэвида из 23 подряд матчей с набранными очками на старте сезона. За это время канадец успел намолотить 55 (13+42) очков.

Рекорд и антирекорд Овечкина в одном матче

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Непросто сложилась первая четверть сезона для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 41-летний нападающий получает значительно меньше игрового времени, соответственно, меньше у него и возможностей, чтобы отличиться. В матче с «Баффало Сейбрз» он провел на площадке только 12:10 и вновь ушел без забитого гола. Таким образом, Овечкин установил личный антирекорд за всю карьеру в НХЛ: капитан «Столичных» не забил в 15-м матче подряд.

Тем не менее, даже в такой игре нашлось место и для очередного рекорда Овечкина. Россиянин ассистировал Буну Дженнеру и вышел на первое место среди ассистентов в истории «Вашингтона». Это была 763-я передача Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он на один балл опередил своего давнего партнера Никласа Бэкстрема.

Капризов в бомбардирской гонке

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Зато лидер «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов исправо отрабатывает свою зарплату в $17 млн в год. Пока что только россиянин навязывает борьбу в бомбардирской гонке звездам «Эдмонтона» Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. У канадца 55 очков, у немца — 44. Выбив в матче с «Калгари Флеймз» 1+2 Капризов вплотную приблизился к Драйзайтлю, в его активе 43 (18+25) балла в 24 матчах. А победа над «Калгари» позволила «Миннесоте» стать лидером всего чемпионата с 38 очками.

В этот игровой день также отметились баллами за результативные передачи россияне Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и Валерий Ничушкин («Коламбус Блю Джекетс»).