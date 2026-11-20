Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем педиатра и со Всемирным днем ребенка. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Два праздника, которые объединяет самое важное — здоровье и благополучие наших детей. Каждый родитель знает, как важно, чтобы рядом был хороший врач. Тот, кому можно доверять, кто умеет найти подход к ребенку, вовремя помочь и успокоить, когда семья переживает за его здоровье», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе работают более 2,7 тыс. педиатров, из них 1,6 тыс. — участковые. Один из специалистов — Виктор Леонов из Дубны, который посвятил медицине почти 50 лет. Специалист начинал участковым педиатром, работал в детском стационаре, а теперь — руководит поликлиникой.

Губернатор добавил, что в Подольске работает врачебная династия с общим стажем более 135 лет. Так, Ирина Вятчанина 35 лет посвятила детской больнице, ее дочь Екатерина Пономарева тоже выбрала профессию педиатра.

Воробьев также выразил благодарность коллективу нашего НИКИ детства и его руководителю Нисо Одинаевой, которые помогают детям с самыми сложными и редкими заболеваниями. Он поздравил всех педиатров региона и выразил благодарность за ежедневный труд, терпение и заботу о маленьких пациентах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.