На улице Пушкина в Луховицах до конца ноября 2026 года завершат реконструкцию стадиона «Спартак», после обновления спортивный комплекс сможет принимать до 1,5 тыс. болельщиков одновременно. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», застройщик – ГКУ МО «ДЗКС». Инспекторы Главгосстройнадзора контролируют ход возведения объекта.

В рамках реконструкции специалисты оснастили основное футбольное поле искусственным газоном, электронным табло и светодиодным освещением. Вокруг поля оборудовали четыре беговые дорожки, под зрительскими трибунами разместились спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, массажные кабинеты и комнаты для тренеров. Там также оборудованы комментаторская, медицинский блок и отдельная ложа для просмотра соревнований.

На территории стадиона сохранили хоккейную коробку, второе футбольное поле, площадки для воркаута и игровых видов спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.