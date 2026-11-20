В Одинцовском округе на территории ЖК «Жаворонки Клаб» состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в честь строительства общеобразовательной школы на 560 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Внутрь капсулы поместили послание будущим поколениям, которое предстоит открыть через 30 лет — в 2056 году. В мероприятии приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов, директор Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) Елена Козловская, генеральный директор ФСК Family Максим Белов, а также жители комплекса.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 8,5 тыс. м. Внутри создадут специализированные лаборатории по химии, физике и информатике, мультимедийный зал, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, спортивные пространства и зоны для внеурочной деятельности. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется во II квартале 2028 года. После этого школу передадут в муниципальную собственность.

«Для нас действительно важно, чтобы вместе с новыми жилыми кварталами развивалась и социальная инфраструктура. Это дает детям возможность получать качественное образование рядом с домом, заниматься спортом, творчеством и раскрывать свои способности», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В рамках партнерства с МГИМО на базе школы будут проводить курсы дополнительного и профессионального образования в области информационных технологий, прикладной информатики и иностранных языков.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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