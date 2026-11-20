Собственная квартира в историческом центре Петербурга и прогулки по знаменитым улицам по дороге домой — предел мечтаний. Но позволить себе трехкомнатные хоромы может далеко не каждый. Другое дело — облагороженная коммуналка, разбитая на несколько мини-студий с отдельными санузлами, кухнями и спальнями; при наличии метров поместится даже диванчик со столиком. Споры о том, что дробление коммуналок приносит вред, не утихают, однако студии исправно отстраиваются, продаются и покупаются. Все чаще их «счастливые» владельцы оказываются козлами отпущения: не по своей воле они могут лишиться купленного угла лишь потому, что невнимательно изучили документы при сделке, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Допустим, мы присматриваем квартиру в центре Петербурга. Корреспондент издания открыл известный сервис объявлений и связался с первым продавцом — чаще всего это агент по недвижимости, предлагающий «квартиру-студию» площадью 24 кв. метра на Петроградской стороне за ₽7,7 млн. На вопрос, не переделанная ли это коммуналка, продавец отвечает утвердительно: бывшая комната. А вот с узакониванием перепланировки все сложнее — вместо четкого «да» звучат объяснения, что оформление еще в процессе или что документы ждут согласования в районной межведомственной комиссии. Похожие ответы дают и другие продавцы аналогичных объектов.

«90-95% “студий” имеют несогласованную перепланировку. Ее узаконивание — сложный процесс, и большинство пытаются сделать это постфактум, уже после проведения ремонта. Так что статус “на согласовании” — это серьезный красный флаг», — объясняет юрисконсульт и эксперт по недвижимости Алексей Лякин.

Наталья Бобракова, адвокат петербургской городской коллегии адвокатов, подчеркивает: согласование перепланировки нужно получать до начала ремонтных работ, а изменения в плане квартиры — регистрировать в ЕГРН. Если ничего из этого не сделано, покупателю стоит насторожиться.

Проверки чиновников за последние два года дают неутешительную картину: в каждой второй квартире исторического фонда Петербурга согласование перепланировки попросту отсутствует. С объектами культурного наследия задача еще труднее. Помимо проекта, который согласуют не только с МВК, но и с комитетом по контролю, использованию и охране памятников, требуется историко-культурная экспертиза.

«Ответственность лежит на титульном собственнике, то есть прошлый хозяин уже ни при чем. Если обрушились элементы, относящиеся к внутреннему устройству квартиры, находящиеся в вашей собственности, то ответите вы», — добавляет Наталья Бобракова.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Подмосковья предостерегло владельцев участков в двух округах от незаконного размещения отходов.

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