При наличии в доме автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов расчет платежей должен вестись по фактическим показателям, а управляющая компания обязана выполнить перерасчет и вернуть средства при начислении по нормативу за исправный прибор, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрия Свищева . Парламентарий отметил, что при установленной системе учета УК не вправе выставлять счета по нормативу или среднемесячному объему за исключением особых случаев: поломки оборудования, истечения срока поверки либо отказа в допуске к счетчику для проверки.

По словам Свищева, переплата при работающем счетчике, показания которого не учитывались, является средствами собственников, удерживаемыми УК или ресурсоснабжающей организацией. Закон дает право на перерасчет за весь спорный период с возвратом денег или зачетом в счет будущих платежей, а при отказе компании можно обращаться в Государственную жилищную инспекцию и суд, где практика складывается в пользу жильцов.

Пошаговый алгоритм защиты прав собственников

Депутат описал последовательность действий для тех, кто столкнулся с некорректными начислениями: