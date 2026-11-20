По информации издания, ранним утром 18 ноября, когда непогода была в разгаре, тренер застал своих подопечных за необычным занятием — тюлени рыли снежные тоннели и громко распевали на все голоса. О странном поведении животных стало известно уже в семь утра. По словам сотрудника океанариума, питомцы с явным удовольствием резвились в сугробах, которых в вольере намело предостаточно.

Специалисты объясняют: снегопад действует на ларг возбуждающе. В такие дни пятнистые тюлени начинают вокализировать значительно громче обычного, исполняя свои «песни» на разные лады. Это не только забавное зрелище, но и естественное проявление активности животных.

По данным издания, есть у зимних забав и практическая сторона. Пока ларги играют, они заодно помогают персоналу: активно перемещаясь по вольеру, животные приминают пушистый снег ластами. В результате настил расчищается сам собой, и сотрудникам остается куда меньше работы по уборке.

Ранее сообщалось, как первый снег изменил рацион северных оленей на ферме в Подмосковье.