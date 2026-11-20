В Одинцовском округе поставили на кадастровый учет новые дома в квартале «Равновесие», теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Два новых дома рассчитаны на 700 квартир, они стали последними в третьей очереди малоэтажного загородного микрорайона. С их сдачей в квартале готовы к проживанию уже 12 корпусов. В них расположены паркинги по 180 машино-мест, а также 426 кладовых.

На бульваре вблизи домов оборудованы две детские и три спортивные площадки. Жители могут заниматься воркаутом, играть в настольный теннис, футбол и баскетбол или просто отдыхать на шезлонгах, скамейках и качелях с навесами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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