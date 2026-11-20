В Раменском округе запустили обновленный завод «Ларта Гласс», где впервые в России выпустили стекло длиной 18,5 м, предприятие наладило производство особо прозрачного флоат-стекла сверхгабаритного формата благодаря комплексной модернизации, в рамках которой специалисты построили новую стекловаренную печь, переоснастили линию листового стекла, обновили участки резки и упаковки. Старт работе завода дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор компании «Ларта Гласс» Дмитрий Литвин и сотрудники предприятия.

«Запускаем модернизированный завод вместе с молодой перспективной командой, которая обладает и всеми необходимыми технологиями, и желанием производить то, что сегодня в нашей любимой стране, в Подмосковье востребовано. Еще не так давно крупноформатные стекла импортировались из Европы, и мы рады, что высокотехнологичная компания располагается именно в Раменском округе. Каждый новый завод, каждая новая площадка — это победа для нас. Мы заинтересованы, чтобы в регионе, в индустриальных парках появлялись современные, конкурентноспособные предприятия, которые могут реализовать себя в самых разных направлениях. Инвестор успешно реализует ряд больших, значимых проектов в стране в области строительства (прим. ИК EVA, куда входит „Ларта Гласс“). Мы сотрудничали при создании разных объектов. Всегда приятно, когда компания может опираться на собственную базу», — сказал Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Производство в подмосковном округе запустили в 2006 году, раньше максимальная длина листового стекла здесь составляла 6 м, теперь — 18,5. Продукцию используют в современных архитектурных проектах. Мощность обновленной линии составляет 800 тонн в сутки или 292 тыс. тонн стекла в год.

Дмитрий Литвин подчеркнул, что при реализации проекта было важно не просто заменить оборудование, а выйти на новый технологический уровень и расширить возможности предприятия. Ключевым этапом модернизации стал холодный ремонт стекловаренной печи — это один из самых сложных и масштабных процессов в стекольном производстве, который проводят раз в 20 лет.

Кроме того, на предприятии переоснастили участки подготовки сырья, формирования и охлаждения стеклянной ленты, обновили резку и упаковку. Эту работу провели вместе с китайскими партнерами — одним из поставщиков оборудования стала компания Shanghai Pony Technology.

В рамках еще одного проекта там осуществляют запуск линии многослойного безопасного стекла, триплекса. Инвестиции составили 1,25 млрд рублей, из них 949,8 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности. На данный момент специалисты ведут пусконаладочные работы и настройку программного обеспечения, ввод намечен на конец 2026-го. На проектную мощность в 2,3 млн кв. м триплекса в год линию планируют вывести во II квартале 2027 года.

Предприятие развивает сотрудничество и с другими подмосковными компаниями. Например, основной компонент — кварцевый песок — поступает с Раменского горно-обогатительного комбината.

Губернатор Воробьев также поздравил сотрудников завода с Днем работника стекольной промышленности, который отмечался 19 ноября. Сейчас на предприятии трудятся 265 человек. Благодарность губернатора Московской области была объявлена всему коллективу, кроме того, благодарственными письмами отметили руководителей производства, технологов и тех, кто отвечает за реализацию проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.