В ЖК «Квартал Строгино» городского округа Красногорск возводят новый детский сад, рассчитанный на 300 мест, девелопер проекта — группа «Самолет». Работы идут по графику, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение рассчитано на 12 групп детей, его общая площадь составит почти 4,2 тыс. кв. м. Для воспитанников обустроят групповые комнаты, кабинет логопеда и психолога, кружковую для творчества, актовый зал, физкультурный зал для занятий спортом с гимнастическими стенками, пищеблок полного цикла, медблок.

На прилегающей территории разместятся прогулочные площадки с различными игровыми элементами и теневыми навесами от солнца и дождя. Детский сад будет введен в эксплуатацию во II квартале 2027 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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