В ЖК «ЭВО» в Реутове построят общеобразовательную школу на 750 мест, проект реализует компания DOGMA. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по возведению ограждающих конструкций (внешних и внутренних стен), монтаж инженерных коммуникаций и установку подсистемы навесного вентилируемого фасада. Работы планируют завершить в первой половине 2027 года.

Новый четырехэтажный корпус площадью 9,1 тыс. кв. м войдет в состав общеобразовательного комплекса МБОУ СОШ № 4, в нем обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, а также медицинский и пищевой блоки. На территории появятся беговая дорожка по периметру и универсальная площадка с безопасным покрытием для игровых и силовых видов спорта.

Проект ЖК предполагает три этапа строительства, в его состав войдут 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, три здания детских садов и один встроенный детский, две школы, две встроенные поликлиники и два наземных многоуровневых паркинга.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.