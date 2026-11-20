Судить о сюжете, глубине персонажей и том, насколько увлекательным окажется прохождение в долгую, по первому часу новой игры Rockstar пока рано — этого времени недостаточно. Однако уже сейчас проект оставляет ощущение цельности: картинка, атмосфера, физика и геймплей смотрятся слаженно, и не возникает чувства, будто выразительная графика потребовала жертв в удобстве. Такое мнение высказал игрок, который погрузился в виртуальный мир игры, сообщил tagilcity.ru.

По мнению игрока, к управлению приходится приспосабливаться, как и в большинстве крупных игровых проектов. Возможно, стоит немного подправить настройки изображения. Но удовольствия от происходящего это не отменяет.

Игрок признался, что главное после первых часов — хочется играть дальше. И не потому, что надо скорее добраться до финала сюжета или опробовать очередную механику, а потому, что в этом мире попросту приятно находиться. По мере прохождения впечатления еще могут поменяться, однако старт вышел на редкость удачным.

«Пока у меня вообще нет каких-то негативных впечатлений. Только хорошие. Все очень сбалансированно, приятно посмотреть на картинку, на детализацию персонажей. В игру хочется играть», — признается геймер.

Стоит помнить, что игры Rockstar традиционно относятся к тем проектам, которые раскрываются не сразу. Студия известна вниманием к деталям, проработкой открытого мира и ставкой на погружение, а такие вещи редко оцениваются по первому часу. Первые впечатления скорее показывают, насколько комфортно и цельно ощущается базовый каркас: управление, картинка, темп повествования. Именно по этому каркасу и можно судить, что старт получился удачным. А окончательные выводы — за полным прохождением.

«Я не могу пока ничего сказать о сюжете и о том, что будет дальше. Но пока все классно, все нравится. После первого часа ты просто хочешь продолжить играть», — подытожил он.

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