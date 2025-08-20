Партии Германии отказались отправлять немецких военных на Украину

Подавляющее большинство политических партий Германии заняло жесткую позицию, выступив против возможной отправки военнослужащих бундесвера на Украину. Такое решение они считают серьезным вызовом для армии. Об этом сообщает NTV.

В германском политическом пространстве сформировался редкий консенсус — идея отправки военных на Украину не находит поддержки. Против выступают не только оппозиционные «Альтернатива для Германии» и Левая партия, но и критики из правящей коалиции. Новый уполномоченный бундестага по обороне Хеннинг Отте прямо заявил, что такой шаг стал бы колоссальным вызовом для Бундесвера, испытывающего проблемы с комплектованием и оснащением.

Дискуссия разгорелась на фоне заявлений канцлера Фридриха Мерца, который после визита в Вашингтон не исключил возможность участия немецких военных в украинском конфликте, сославшись на необходимость обсуждений с партнерами. Однако сейчас даже его однопартийцы из ХДС выражают серьезные сомнения. Международные эксперты полагают, что публичная позиция немецких партий — это сигнал для Киева и Вашингтона о наличии четких «красных линий», которые Берлин не готов переступать.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме допустили, что Трамп может отправить миротворцев на Украину.