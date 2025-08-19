В Белом доме допустили, что Трамп может отправить миротворцев на Украину

Администрация США не исключает возможность отправки американских военных на Украину в рамках гипотетической миротворческой миссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным издания, у Вашингтона нет принципиальных возражений против такого сценария. Анонимный представитель американской администрации заявил, что вопрос требует проработки, но окончательное решение еще не принято. При этом ключевым условием для США является более активное участие европейских союзников по НАТО в любых операциях на украинской территории.

До этого Дональд Трамп в эфире Fox News категорично заявлял, что пока он у власти, американских солдат в этом конфликте не будет. Однако закулисные комментарии, приведенные Politico, рисуют менее однозначную картину и свидетельствуют о гибком подходе.

В Москве подобные планы встречают резкое неприятие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупреждала, что размещение любых натовских контингентов на Украине чревато серьезной эскалацией и абсолютно неприемлемо для РФ.

Ранее сообщалось о том, что ЕС пообещал Украине гарантии безопасности, похожие на статью НАТО.