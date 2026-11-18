Предстоящая встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа беспрецедентна по формату — это первая в истории личная встреча лидеров Китая, России и США. Но ее главная ценность, скорее всего, будет символической, а не прорывной по существу, считает старший научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Илья Виноградов. Своим мнением он поделился с Новости Mail .

Стандартного протокола для трехсторонних встреч такого уровня не существует, уточняет Виноградов. Изначально Китай настаивал на формате зачитывания заранее подготовленных заявлений с минимальной дискуссией, тогда как США добивались более свободного обмена мнениями. В итоге стороны пришли к компромиссу.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, определенные элементы повестки согласованы, но остается пространство для свободных обсуждений. Для прессы, как ожидается, откроют отдельные заявления участников встречи.

По мнению Виноградова, Пекин изначально настаивал на строгом протоколе, чтобы избежать непредсказуемости. Вероятно, отказ от встречи создал бы имиджевые риски, а согласие позволяет Си Цзиньпину позиционировать Китай как центральную площадку для диалога великих держав и использовать площадку АТЭС для укрепления роли глобального посредника. К тому же Китай — принимающая сторона, которая контролирует и протокол, и формат.

Китаю важно зафиксировать статус хозяина, «первого среди равных», и продемонстрировать, что трехсторонний саммит состоялся на его площадке, отмечает эксперт. Более того, КНР хочет подчеркнуть: Пекин на практике приложил усилия по формированию нового типа отношений между крупными державами, что знаменует новый этап в дипломатии Китая с проактивным лидерством и системным подходом.

Координация и сотрудничество между крупными державами вместо совместного управления или передела сфер влияния — тоже часть нарратива КНР о построении сообщества единой судьбы человечества, равноправного и упорядоченного многополярного мира, добавляет собеседник.

Виноградов подчеркивает: Китаю важно сохранить стратегическую стабильность, не принимая при этом юридически обязывающих ограничений на свой ядерный арсенал. Помимо этого, Пекин в соответствии с логикой невмешательства может дистанцироваться от детальных обсуждений урегулирования конфликта на Украине, оставив их России и США, чтобы не оказаться «меж двух огней».

Резюмируя, эксперт отмечает: ценность встречи в Шэньчжэне — не в решении конкретного вопроса, а в «стратегическом консенсусе» и придании определенности стратегической стабильности. Однако вероятность прорыва на саммите, по его мнению, невысока.