Ни одного беженца: Литва перейдет на финансовые взносы вместо приема мигрантов
Литва заявила, что в 2027 году не примет ни одного мигранта по квоте ЕС
С 2027 года Литва не примет ни одного мигранта из других стран Евросоюза в рамках механизма солидарности ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас, Вильнюс изменит подход к участию в механизме. Комиссия по миграции Сейма Литвы поддержала его предложение на новом этапе участвовать в фонде солидарности ЕС на иных основаниях и не принимать мигрантов из других государств сообщества.
Кателинас уточнил, что Литва не отказывается от участия в механизме полностью. Теперь страна будет выполнять обязательства в иной форме, то есть финансовым взносом. При этом конкретная сумма пока не определена.
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