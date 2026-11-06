25 рейсов европейских авиакомпаний получили угрозы взрыва за сутки

Европа пережила самый настоящий авиационный переполох: за один день, 5 ноября, 25 пассажирских самолетов получили сообщения о заложенных бомбах. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini.

Анонимные «наводчики» выбрали мишенью сразу несколько перевозчиков — Aegean Airlines, Wizz Air, Ryanair. Одни лайнеры пришлось срочно менять курс, другие садились в ближайших аэропортах. На местах работали полиция и военные, но ни в одном самолете взрывчатки так и не нашли.

И это не единичный случай. Еще 3 ноября угрозы получили семь рейсов и круизный лайнер. Тогда все тоже оказалось ложной тревогой. Так что за несколько дней неизвестные устроили настоящую проверку на прочность для европейской авиационной безопасности.

Ранее стало известно, что за сутки в Европе пригрозили взорвать восемь пассажирских самолетов.