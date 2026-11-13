Реваншизм проснулся: сенатор Джабаров объяснил, зачем Мерц пугает Россию

Сенатор Джабаров раскритиковал заявление Мерца о переговорах с Россией

Политика

У канцлера Германии Фридриха Мерца проснулись чувства реваншизма — и он, видимо, поставил задачу отомстить России за поражение своих предков во Второй мировой войне. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сенатора Владимира Джабарова.

Поводом стали слова Мерца о том, что пока нет необходимости обсуждать с Россией архитектуру безопасности в Европе. Кроме того, канцлер заявил, что Германия «само собой разумеется» войдет в состав любой европейской делегации на переговорах по Украине.

Джабаров в ответ не стал подбирать формулировки. По его мнению, реваншизм в Мерце развивается изо дня в день, а цель у канцлера одна — взять реванш за позорное поражение предков. Сенатор напомнил: Россия боролась с фашизмом и победила Гитлера.

При этом парламентарий предупредил: если Берлин продолжит в том же духе, следующая война может закончиться для Германии еще более печально. Джабаров выразил надежду, что Мерц одумается, а немцы на ближайших выборах выберут канцлера, отвечающего интересам всего народа, а не группы реваншистов.

Ранее стало известно, что Мерц дал Украине совет по переговорам с Россией.

Актуально

Читайте также

Поражение в Конгрессе: политолог раскрыл, почему Трамп может шантажировать НАТО технологиями

Поражение в Конгрессе: политолог раскрыл, почему Трамп может шантажировать НАТО технологиями

МИД РФ: иностранные военные на Украине станут законными целями для армии

МИД РФ: иностранные военные на Украине станут законными целями для армии

Трамп подарил Путину козырь: Европа раскрыла провал перед саммитом в Абу-Даби

«Это геноцид Зеленского»: депутат Рады обвинил президента в гибели миллиона украинцев

Вотум недоверия за деньги: как оппозиция хочет убрать Туска

Поджигатели с бензином: Дагделен объяснила, почему Европу не позвали за стол переговоров в Абу-Даби

Варшава стянула силовиков к границе с РФ

Профессора похитили у дома: экс-заключенный СБУ рассказал о тайной тюрьме и избиениях женщин

«История должна исчезнуть»: на Западе рассказали о плане по пыточной

Путин: размещение войск НАТО на Украине означает продолжение войны

Путин: размещение войск НАТО на Украине означает продолжение войны

«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

«Тотальная зачистка» с воздуха: группировка «Юг» разнесла позиции ВСУ