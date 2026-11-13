У канцлера Германии Фридриха Мерца проснулись чувства реваншизма — и он, видимо, поставил задачу отомстить России за поражение своих предков во Второй мировой войне. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сенатора Владимира Джабарова.

Поводом стали слова Мерца о том, что пока нет необходимости обсуждать с Россией архитектуру безопасности в Европе. Кроме того, канцлер заявил, что Германия «само собой разумеется» войдет в состав любой европейской делегации на переговорах по Украине.

Джабаров в ответ не стал подбирать формулировки. По его мнению, реваншизм в Мерце развивается изо дня в день, а цель у канцлера одна — взять реванш за позорное поражение предков. Сенатор напомнил: Россия боролась с фашизмом и победила Гитлера.

При этом парламентарий предупредил: если Берлин продолжит в том же духе, следующая война может закончиться для Германии еще более печально. Джабаров выразил надежду, что Мерц одумается, а немцы на ближайших выборах выберут канцлера, отвечающего интересам всего народа, а не группы реваншистов.

Ранее стало известно, что Мерц дал Украине совет по переговорам с Россией.