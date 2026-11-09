Россия не согласится на замораживание конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

По словам дипломата, Москва отвергает сценарий, при котором конфликт замораживается: это позволило бы сохранить существующие угрозы российской безопасности и создало бы условия для новой эскалации. То есть пауза, на которую рассчитывают некоторые западные игроки, для России неприемлема.

Небензя подчеркнул: урегулирование должно быть всеобъемлющим и предусматривать устранение первопричин конфликта. Без решения этих вопросов никакие договоренности не обеспечат устойчивого мира.

Ранее полковник Баранец заявил, что Зеленский работает на руку России.