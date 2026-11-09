Никаких пауз: Небензя сделал заявление о заморозке конфликта на Украине

Постпред Небензя объяснил, почему Москва отвергает заморозку по Украине

Политика

Россия не согласится на замораживание конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

По словам дипломата, Москва отвергает сценарий, при котором конфликт замораживается: это позволило бы сохранить существующие угрозы российской безопасности и создало бы условия для новой эскалации. То есть пауза, на которую рассчитывают некоторые западные игроки, для России неприемлема.

Небензя подчеркнул: урегулирование должно быть всеобъемлющим и предусматривать устранение первопричин конфликта. Без решения этих вопросов никакие договоренности не обеспечат устойчивого мира.

Ранее полковник Баранец заявил, что Зеленский работает на руку России.

Актуально

Читайте также

Готовьтесь к худшему: премьер Украины напугал критическим сценарием

Филиппо: ни одного евро и ни одного оружия для Украины после скандала

В Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева

Грозит ли Мелони конфликт с Макроном и Зеленским? Политолог объяснил маневр

Грозит ли Мелони конфликт с Макроном и Зеленским? Политолог объяснил маневр

Новый род войск и независимая связь: что задумал Киев

Зеленский тянет резину, а выигрывает Россия: полковник Баранец выдал прогноз

ООН отреагировала на скандал с домом-концлагерем под Киевом

Сенатор Перминова: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за атак на НПЗ

Учения в Польше: военэксперт раскрыл, зачем Европа отрабатывает логистику интервенции на восток

Учения в Польше: военэксперт раскрыл, зачем Европа отрабатывает логистику интервенции на восток

Броня рвется как бумага: ВСУ потеряли «гроб на колесах»

Демократы в Конгрессе против Трампа: как результаты выборов ударят по диалогу с Москвой и Киевом

Демократы в Конгрессе против Трампа: как результаты выборов ударят по диалогу с Москвой и Киевом

Канцлера ФРГ поставили в неловкое положение вопросом о помощи Киеву

Добавьте mosregtoday.ru в избранное