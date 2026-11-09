«Жизнь далеко не европейская»: Шойгу дал совет Молдавии
Шойгу посоветовал Молдавии подумать о нижнем белье
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, говоря о ценах на энергоносители, посоветовал Молдавии «подумать о нижнем белье». Об этом сообщает ТАСС.
Заявление прозвучало на полях XIV ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств СНГ. Шойгу говорил о ценах на энергоносители. По его словам, во многих странах энергоносители европейские, а жизнь далеко не европейская.
Он отметил: если речь идет о Молдавии, то, примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем белье.
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