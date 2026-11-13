Без света остались заводы дронов: ВС РФ ударили по подстанциям в Шостке

Россия вывела из строя подстанции, питавшие украинский ВПК

Политика

Армия России нанесла удар по двум украинским электроподстанциям в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, удару подверглись электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в населенном пункте Шостка и поселке Воронеж.

В Минобороны уточнили: объекты использовали в интересах военной промышленности Украины, в том числе тех компаний, которые выпускают беспилотники и комплектующие к ним.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о слишком медленном восстановлении после ударов российских войск и о фальшивы отчетах.

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