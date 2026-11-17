Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после двух за сутки ударов по Крымскому мосту призвал задуматься о ликвидации руководства Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению парламентария, в качестве ответных мер в первую очередь необходимо полностью уничтожить переправы через Днепр. Журавлев отметил, что украинская сторона может пытаться рыть тоннели и наводить понтоны, но прежней пропускной способности у этих маршрутов уже не будет.

Депутат также заявил, что украинское руководство следует ликвидировать, желательно во время крупного мероприятия в Киеве. По его словам, это нужно для того, чтобы оставшиеся в живых «ходили и оглядывались» и больше не думали о том, как навредить Крымскому мосту.

Ранее стало известно, что экс-генпрокурор Украины заявил о подкупе судей и сговоре с прокурорами САП.