Мерц пригрозил ЕС бюджетом: не заплатите за Украину — денег не увидите

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий бюджет Европейского союза на 2028-2034 годы, если все страны сообщества не возьмут на себя обязательства финансировать Украину. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо Мерца председателю Европейского совета Антониу Коште.

В письме канцлер потребовал достичь согласия по финансовой помощи Киеву: в следующем году Украине грозит дефицит средств в размере €70 млрд. Мерц настаивает, что справедливый вклад должна внести каждая страна — без исключений. По его словам, нужно найти решение, поддержанное всеми государствами-членами, которое обеспечит Украине надежную и долгосрочную финансовую перспективу начиная с 2028 года.

Ультиматум прозвучал в преддверии встречи лидеров ЕС в Дублине 12-13 ноября. На ней Мерц намерен добиться рассмотрения проблемы нехватки средств для Киева.

Ранее стало известно, что глава ЕК Фон дер Ляйен выкатила России ультиматум.