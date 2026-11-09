Угроза двухнедельного блэкаута: над крупными городами Украины нависла опасность

После ударов ВС России над Киевом, Одессой и Днепропетровском нависла угроза двухнедельного отключения света. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на руководителя энергетических программ «Украинского института будущего» Андриана Прокипа.

По словам эксперта, почти очевидно, что российские силы будут пытаться отрезать от энергосистемы города, которые зависят именно от передачи электроэнергии. В зоне риска — Одесса и Днепропетровск. Большие проблемы могут быть у Чернигова, Сум и Харькова.

Прокип отметил: почти во всех приоритетных городах есть вероятность попасть под блэкаут до двух недель. Причина — уничтожение собственной системы генерации. Из-за этого города утратили возможность потреблять свою энергию и снабжать ею регион.

Ранее экс-помощник Кучмы заявил о необратимом разрушении энергетики и описал ситуацию в Киеве фразой «полный крах».