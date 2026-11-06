«Осталось решить небольшой вопрос по безопасности»: Пушилин о победе

Глава ДНР Пушилин высказался о сроках завершения СВО

Политика

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что России осталось очень немного до победы в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало во время общения с молодежью в рамках просветительского марафона «Знание. Единство». По словам Пушилина, финал уже близок. И после победы страна сможет полноценно, со всей душой, подойти к развитию предприятий и новых структурных элементов в экономике. При этом глава ДНР отметил: осталось решить «небольшой вопрос по безопасности».

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.

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