Инициатива немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по проведению трехстороннего саммита с участием Германии, России и США обусловлена стремлением партии преодолеть политическую изоляцию и конвертировать растущую внутреннюю популярность во внешнеполитическое признание.

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что это не просто попытка спровоцировать действующего канцлера Фридриха Мерца, а жесткая борьба за легитимность. Партия хочет выглядеть не маргинальной оппозицией, а реальной политической силой, с которой готовы разговаривать мировые державы.

По его словам, наиболее вероятная цель «АдГ» — обойти внутреннюю изоляцию через внешнее признание. Логика проста: если с партией разговаривают Вашингтон и Москва, то почему канцлер Мерц считает их неприемлемыми партнерами? Международная фотография здесь оказывается важнее любого итогового коммюнике. Работа на свой электорат также очевидна: партия связывает обещание мира с восстановлением экономических и энергетических отношений, включая судьбу «Северных потоков», переводя внешнюю политику на язык хозяйственных интересов. При этом намерение восстановить нормальные отношения с Россией нельзя считать только декорацией — отмена санкций и возвращение энергетического сотрудничества входят в реальную заявленную повестку «АдГ», где искреннее предпочтение и электоральная выгода вполне совместимы.

Эксперт добавил, что для России интерес заключается в сохранении альтернативного немецкого канала влияния, позволяющего расширять круг сторонников пересмотра санкций. Согласно свежим опросам института INSA, рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал ниже 20%, а «Альтернатива для Германии» уверенно лидирует с поддержкой около 29% граждан. При этом 82% немцев недовольны работой канцлера Мерца, а 60% заявили, что их личное материальное положение ухудшилось. На этом фоне АдГ выступает за немедленную отмену экономических санкций против РФ, ремонт трубопроводов «Северный поток» и развитие сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Партия также призывает к возвращению России в G7 и выступает против размещения американских ракет большой дальности на территории ФРГ, считая, что геополитические интересы США расходятся с интересами Германии.

Ранее он пояснил, почему поражение ХДС может стоить Мерцу поста.