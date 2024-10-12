Песков: Кремль давно не удивляется выпадам западных политиков против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным дал развернутый взгляд Кремля на систематические оскорбления Владимира Путина рядом заокеанских политиков, включая неоднократные выпады главы Белого дома Джо Байдена и его заместителя, вице-президента США Камалы Харрис.

Как отметил Песков, последнее оскорбление, прозвучавшее со стороны Харрис, что назвала лидеров ключевых стран мира «диктаторами-убийцами», — сермяжная квинтэссенция современной американской модели международных отношений.

«Это, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру», — заявил Песков.

Песков в продолжение темы подчеркнул, что в Кремле и раньше не придавали значения таким низким выпадам, не делающим чести тем, кто занимается таким. Не станут делать этого и дальше.

Ранее сообщалось, что Байден вновь обозвал президента Путина убийцей.