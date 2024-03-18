Песков: Кремль определился со страной, которую первой после переизбрания посетит Путин

Страна первого зарубежного визита после прошедших в РФ выборов действующего российского президента Владимира Путина уже определена, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя президентской администрации Дмитрия Пескова.

Как заявил Песков, об этой поездке Кремль проинформирует своевременно.

«Мы сообщим о нем (визите - прим. ред.) своевременно. Он известен", - сказал Песков журналистам.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.