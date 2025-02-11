Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ

Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказали, что ВСУ пытают солдат не только с целью получения информации, но и ради удовольствия. Такие подробности РИА Новости раскрыли в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве отметили, что следователи беседуют с каждым вернувшимся из плена российским военным. По словам солдат, пытки ВСУ включают физические и психологические унижения.

«Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, полученные от российских военнослужащих свидетельства приобщат к уголовному делу, которое ранее завели против украинских боевиков о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 365 УК РФ).

5 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Отмечалось, что обмен произошел по схеме «150 на 150».